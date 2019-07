Gabi Tamaș revine în Liga 1 » S-a antrenat deja cu noua echipă + încă două noi transferuri anunțate

16:00

Academica Clinceni n-are niciun punct după 3 etape în Liga 1, iar antrenorul Ilie Poenaru a transmis un mesaj clar. Mai are nevoie de întăriri pentru ca echipa să depășească momentul greu. Ilfovenii au reușit azi aducerea lui Laurentiu Buș, mijlocaș care la finalul lui august împlinește 32 de ani. Fotbalistul are o experiență bogată și poate aduce un plus formației proaspăt promovate în Liga 1. ...