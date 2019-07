FC Viitorul, clubul cu cel mai mare profit din Liga 1 și cu cea mai mare stabilitate! CFR Cluj și Craiova sunt în pierdere

17:20

Divizionara secundă Sportul Snagov are un nou preşedinte executiv în persoana lui Lucian Rădulescu.„Am acceptat fără rezerve propunerile venite de la Cătălin Rufă şi Vivi Răchită pentru că aşteptam de mai multă vreme o revenire în lumea fotbalului. Situaţia echipei este dificilă, am plecat, practic, de la zero cu reconstrucţia grupării, dar credem cu tărie că vom realiza obiectivul menţinerii în eşalonul secund. ...