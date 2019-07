Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio spun că asasinatele lui Charles Manson şi cazul Weinstein au pus capăt unei ere la Hollywood

Actorii Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio au vorbit pentru The Times despre impactul pe care l-au avut, după părerea lor, crimele comise de "familia" Manson, relatate în noul lor film "Once Upon a Time in Hollywood", în regia lui Quentin Tarantino, şi scandalui Weinstein.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1