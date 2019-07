Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 iulie 2019. Vărsătorii își îndeplinesc un vis

15:00

Gheorghe Dincă a schițat un zâmbet în timp ce în timp ce cobora scările Tribunalului Dolj sâmbătă, 27 iulie, cu o zi înainte să recunoască cele două crime. Un specialist a explicat toate variantele pentru care criminalul din Caracal a făcut acest gest. Citește și: Detaliu sfidător și vulgar! Ce scrie pe bluza purtată de […] The post Ce înseamnă, de fapt, zâmbetul schițat de Gheorghe Dincă înainte să recunoască cele două crime! Un specialist a explicat tot appeared first on Cancan.ro.