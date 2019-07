Un bărbat din Alba a fost reținut pentru că și-a bătut fetele cu biciul

17:20

Medicii legiști din cadru INML au declarat pentru Mediafax că identificarea unui ADN din analiza oaselor descoperite la locuinţa lui Gheorghe Dincă este, în prezent, sub semnul întrebării, din cauza faptului că oasele sunt foarte calcinate. Resturile de oase și dinții de om pe care le-au găsit polițiștii în curtea casei lui Gheorghe Dincă au […] The post Bombă în cazul probelor găsite în curtea criminalului din Caracal! Ce spun legiștii despre oasele calcinate appeared first on Cancan.ro.