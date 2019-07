Lupte: Krisztian Biro se va bate pentru aur la Mondialele de cadeţi

20:30

Expoziţia "The Art of Banksy", pornită în 2016 în Istanbul, poate fi văzută la Casa Vaida Voevod din Cluj-Napoca, între 1 august şi 3 noiembrie, cuprinzând 50 de tablouri, fotografii şi obiecte 3D, anunţă organizatorii, într-un comunicat de presă."Oraşele au, fiecare, ritmul lor. Fundalul sonor specific, propria imagine, puls, respiraţie, inspiraţie. Dar şi mo(nu)mentele lor banale, în aparenţă. Le-ai văzut, le-ai simţit? Dacă da, atunci e vremea să îţi schimbi perspectiva! Events te provoacă să redescoperi una dintre cele mai frumoase case ce alcătuiesc peisajul urban al Clujului, Casa Vaida Voevod, prin prisma unei expoziţii-eveniment, semnată BANKSY, artistul graffiti care a schimbat definitiv rolul artei stradale, prin lucrările sale cu mesaje revoluţionare", precizează organizatorii.Expoziţia "The Art of Banksy", plecată în 2016 din Istanbul şi găzduită la Paris (încă deschisă), Amsterdam, Londra, Roma, Berlin, Tel Aviv, Toronto, Montreal, Milano, cuprinde peste 50 de tablouri, fotografii, şabloane şi obiecte 3D. Printre acestea se regăsesc celebrele graffiti "Girl with Balloon - Fata cu balonul", "Bomb Hugger - Fata care îmbrăţişează bomba", "Police Kids - Copiii poliţişti", "Pulp Fiction" sau "Flower Thrower - Huliganul cu flori".Totul va fi completat cu videoclipuri despre viaţa şi creaţia lui Banksy, precum şi de un magazin pop-up, deschis pe toată perioada expoziţiei."Adorat de milioane de persoane pentru adevărul provocator din mesajele sale, pus la zid de critici pentru exact acelaşi lucru, Banksy, cel mai cunoscut artist graffiti din lume, a devenit, potrivit revistei Times, unul dintre cei mai influenţi 100 de oameni de pe planetă, cu toate că este, încă, un personaj anonim. Există nenumărate speculaţii privind identitatea sa. Se ştie cu siguranţă faptul că s-a născut în Marea Britanie, în oraşul Bristol, dar, în afară de acest lucru, nu se cunoaşte nimic cu precizie, deşi n-au fost puţini cei care au încercat să descopere omul din spatele faimoasei semnături Banksy", au mai arătat organizatorii.Între timp, emblematicele sale imagini de street art au ajuns să fie licitate pentru sume fabuloase. Este celebră licitaţia tabloului realizat după lucrarea sa "Girl with Balloon", care s-a autodistrus la doar câteva secunde după ce s-a vândut pentru 1,4 milioane de lire sterline.Lucrările sale fac înconjurul lumii, atât on line, prin milioane de share-uri pe platformele de socializare precum şi în realitate, sub formă de expoziţii.Biletele se pot cumpăra atât de la casele de bilete ale Arcului de Triumf şi Casei Vaida Voevod, cât şi online, de pe Eventim.ro, precum şi din reţeaua magazinelor partenere - Vodafone, Telekom, Diverta, Cărtureşti, Carrefour şi benzinăriile OMV.Preţul biletelor este de 35 de lei în timpul săptămânii şi 40 de lei în week-end, în timp ce elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti 20 de lei de luni până vineri şi 30 de lei sâmbătă şi duminică. Copiii care n-au împlinit încă vârsta de 7 ani au intrarea gratuită.Expoziţia este deschisă şi în Bucureşti, în interiorul Arcului de Triumf, şi se va putea vizita începând din 30 iulie şi până în 27 octombrie, între orele 12.00 - 22.00.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)