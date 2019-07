Horoscop 31 iulie 2019. Pentru Vărsători, relația de cuplu intră într-o etapă mai bună

06:10

Are doar șase ani și jumătate și nici o clipă nu a gustat din plăcerile și bucuriile firești ale copilăriei. La naștere, Alexandru Ivan a fost diagnosticat cu probleme renale (hidronefroză bilaterală de gr. II / IV) și grave probleme neurologice (agenezie parțială de corp calos) cu hipotonie generalizată. Pentru a supraviețui, Alex are nevoie de 50.000 de euro anual. Băiețelul de șase ani trebuie să facă terapii atât în țară, cât și în străinătate.