Pentru a supraviețui, Alexandru are nevoie de 50.000 de euro anual. Băiețelul de șase ani trebuie să facă terapii atât în țară, cât și în străinătate

Are doar șase ani și jumătate și nici o clipă nu a gustat din plăcerile și bucuriile firești ale copilăriei. La naștere, Alexandru Ivan a fost diagnosticat cu probleme renale (hidronefroză bilaterală de gr. II / IV) și grave probleme neurologice (agenezie parțială de corp calos) cu hipotonie generalizată. Pentru a supraviețui, Alex are nevoie […]

