FCSB // Gigi Becali a găsit fundaș stânga! Cât plătește pentru jucătorul din Liga1: „Cluburile au ajuns la un acord”

Luceafărul Oradea a anunțat că nu va lua startul noii ediții de campionat din Liga 2, din cauza problemelor financiare. Astfel, va reveni ACS Energeticianul.Lucia Vladimirescu, președintele clubului bihorean, a oferit detalii despre această decizie și a anunțat că echipa va continua în Liga 3.„După doi ani în care am finanţat Luceafărul, am decis să retragem echipa din Liga 2, din cauza faptului că nu am mai avut resurse financiare suficiente. ...