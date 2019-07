DINAMO // Noi teste pentru jucătorul cu probleme la inimă » Mesajul conducerii lui Dinamo

12:40

FCSB l-a transferat azi pe fundașul Ionuț Panțâru, 23 de ani, de la Poli Iași, pentru 200.000 de euro, jucător impresariat de Anamaria Prodan, care pare că are tot mai multă putere la FCSB. (Detalii AICI)Impresarul Anamaria Prodan, 46 de ani, are din nou sub contract o bună parte din jucătorii de la FCSB. Panțâru este al patrulea transfer din ultimele 6 care se face prin intermediul agentului. ...