O minoră de 16 ani din Piatra Neamţ a dispărut de patru zile din centrul unde era instituţionalizată

Fostul jucător de fotbal Ronaldinho are datorii foarte mari. Justiția braziliană i-a confiscat pașapoartele celebrului sportiv. Ronaldinho are probleme cu justiția pentru că nu-și poate achita datoriile. Fostul fotbalist brazilian a construit ilegal o clădire și o platformă de pescuit într-o zonă protejată de lângă Porto Alegre. Lucrarea a fost executată de o firmă pe