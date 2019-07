Dăncilă: Trebuie să ne adunăm toate forţele să luptăm împotriva criminalităţii

19:20

Data la care proiectul de rectificare bugetară va fi pe masa Guvernului este 5 august, adică luni, iar astăzi sau cel târziu mâine dimineaţă la prima oră vor fi publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe atât rectificarea, cât şi ordonanţa de măsuri, care vor fi aprobate la pachet, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria."Despre rectificare trebuie să discutăm separat, pentru că va fi un subiect foarte discutat şi tocmai de aceea nu voi intra acum în detalii. În schimb, pot să vă spun şi repet de fapt ceea ce am spus de foarte mult timp: MFP nu taie fonduri, pentru că nu avem acest atribut legal. Poate fi discuţia de relocări de fonduri, dar fiecare ministru în parte va veni în faţa dvs. Eu o să prezint chestiunile macro şi după aceea colegii mei, pe fiecare domeniu în parte, vă vor explica vizavi de fondurile pe care le au la dispoziţie, stadiul pe execuţie a acestora şi toate elementele pe care doriţi să le aflaţi pe fiecare sector în parte. 31 iulie a fost termenul pe care noi iniţial l-am propus pentru această rectificare. Ştiţi foarte bine, şedinţa CSAT a fost puţin mai întârziată, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amânat şi data la care această rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificată este 5 august, adică luni. Luni va fi aprobată - asta este planificarea noastră. Veţi vedea astăzi pe site, va trebui să punem pe site astăzi - hai să spun cel târziu poate mâine dimineaţă la prima oră - şi rectificarea bugetară şi ordonanţa de măsuri - pentru că, ştiţi foarte bine, vor fi şi câteva măsuri pe care le-am propus spre discuţie, analiză şi decizie Guvernului, care se vor aproba la pachet cu rectificarea bugetară", a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă.Întrebat dacă plafonul pentru impozitarea pensiilor mari va fi de 7.000 de lei, aşa cum se vehiculează ''pe surse", ministrul Finanţelor nu a vrut să confirme, spunând că nu "intră acum în detalii"."Veţi vedea şi acest mecanism pe care l-am definitivat în proporţie de 99,99%, dar nu intru acum în detalii asupra acestui ordin. Principiul de la care s-a plecat - că iar trebuie spus foarte clar că nu chestiunea legată de buget sau de bani, ci sunt măsuri, spunem noi, de echitate socială, pentru că totuşi diferenţa între cea mai mică pensie şi cea mai mare pensie este foarte mare şi cred că este obligatoriu să propunem astfel de măsuri ca şi Guvern", a susţinut el.Şeful de la Finanţe a dat asigurări că persoanele cu pensii mici nu vor fi afectate, reiterând că această taxare a pensiilor mari, începând cu un anumit plafon, este "un act de dreptate socială"."Cei cu pensii mici nu vor fi afectaţi şi, repet, este un act de dreptate socială, spunem noi, dar v-am spus: poate chiar astăzi va fi, odată cu rectificarea bugetară, şi ordonanţa de măsuri. Deci, astăzi sau cel târziu mâine dimineaţă le veţi avea pe site, pentru a le analiza şi eventual comenta. Şi poate chiar pentru această măsură specială legată de pensii o să venim cu o prezentare detaliată. Este una dintre măsurile acestei ordonanţe, dar pentru această măsură cred că este foarte bine să prezentăm public toate datele, toate pensiile, valori, cuantumuri, medii, intervale, absolut tot, modul de calcul propus prin această ordonanţă, tocmai pentru ca fiecare român să înţeleagă exact care este motivul pentru care aceste măsuri se aplică. Să nu uităm că în România încă sunt din păcate undeva la 4 milioane şi ceva - sper să nu greşesc cifra - de pensionari sub un nivel scăzut, undeva la 2.000 de lei, adică totuşi sunt măsuri care trebuie să fie luate", a explicat acesta.În ceea ce priveşte declaraţia ALDE, potrivit căreia formaţiunea politică nu este de acord cu reducerea în cadrul rectificării a investiţiilor şi cu reducerea sumelor de la ministerele de bază - transporturi, educaţie sau sănătate, Eugen Teodorovici a afirmat că el întotdeauna a îmbinat curentele de stânga şi de dreapta şi nimeni nu îi poate reproşa tăieri ale investiţiilor."Ştiţi că întotdeauna am îmbinat cele două curente, stânga şi dreapta, şi atunci cu siguranţă nu poate reproşa chiar nimeni tăierea de la investiţii. Sunt un adept al investiţiilor (...) Nu am tăiat de la investiţii. De asta am şi spus foarte clar că ai mei colegi vor veni să vă prezinte în mod clar situaţia pe fiecare minister acolo unde dvs. doriţi să fie făcute clarificări. Noi am luat în calcul execuţia la momentul la care se face rectificarea bugetară. Nu vor fi, să zic aşa, nici blocaje sau niciun fel de sincopă de a deconta facturile venite pe investiţii. Vă pot da ca şi exemplu o cifră - faptul că la nivel local noi ca propunere la această rectificare avem o sumă de 2 miliarde de lei pentru planul naţional de dezvoltare locală. Şi vreau să subliniez un lucru foarte important: anul trecut, pentru întreg anul, au fost 4,5 miliarde de lei plăţi, facturi decontate pe acest plan foarte important pentru comunităţile locale, iar astăzi, la jumătatea anului, sunt deja undeva spre 6,5 miliarde (de lei - n. r.) cel puţin din acest moment alocate către acest program şi până la sfârşit de an orice factură vine spre decontare ea va fi decontată. La fel se va întâmpla şi cu marile investiţii. Atunci când ele se vor întâmpla, facturile vor avea acoperire financiară", a spus ministrul.De asemenea, Teodorovici a vorbit despre reformele structurale în sistemul bugetar, subliniind că nu este vorba despre concedieri."Un angajament foarte clar şi ferm al Coaliţiei este acela că după momentul primei rectificări bugetare din 2019 vom lucra împreună, pe parcursul lunii august, astfel încât să identificăm acele măsuri despre care vorbim de foarte mulţi ani de zile, reforme structurale în sensul bun, atenţie, nu concedieri - să nu vă grăbiţi cu ştiri pe această zonă - dar măsuri care să aibă la bază acest principiu foarte important pentru orice Guvern: banul public trebuie cheltuit într-un mod eficient şi aici vor fi multe măsuri, şi pe orizontală şi pe verticală, astfel încât banul public să fie cheltuit acolo unde efectiv el produce valoare adăugată", a arătat el.Întrebat despre bugetele ''serviciilor", ministrul Finanţelor nu a dorit să avanseze sume, susţinând că pe acest subiect este necesară o discuţie separată, pentru a nu duce subiectul "în derizoriu"."Vizavi de discuţia din CSAT, a fost una normală, la obiect, la subiect şi propunerile pe care le-am convenit cu aceste entităţi pentru a putea să funcţioneze şi despre care subiect ar trebui să avem o discuţie separată, poate chiar eu ca ministru de Finanţe am să fac o prezentare dacă alte entităţi juridice sau fizice se feresc de acest subiect, am să o prezint, am să o spun, pentru că trebuie să evităm să ducem totuşi în derizoriu unul dintre subiectele importante al acestei seri. Nu că acesta ar fi cel mai important sau singurul. Sunt multe altele, dar să fac o precizare de ordin general: sunt multe subiecte despre care trebuie să discutăm în mod deschis şi lăsând la o parte orice fel de intenţie de a duce discuţia în derizoriu", a arătat el. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)