Dăncilă: ”Să canalizăm lupta anticorupție din zona de alocare exclusivă de resurse către prevenție”

Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre pentru demiterea prefectului din Olt, Petre Neacșu, și înlocuirea acestuia cu Angela Nicolae. Și prefectul de București, Sever Romulus Stana, a fost înlocuit cu Marius Ghincea, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. „La județul Olt este vorba despre doamna Angela Nicolae. La Municipiul București este vorba