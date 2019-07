Un milliardar chinez, inculpat în SUA pentru fraudă

20:20

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi şi Kylian Mbappe sunt printre nominalizaţii la premiul The Best pentru cel mai bun fotbalist din lume în sezonul 2018-2019, a anunţat miercuri FIFA.La capitolul fotbal feminin, dintre nominalizate nu lipseşte americanca Megan Rapinoe, desemnată cea mai bună jucătoare de la Cupa Mondială ce a avut loc în această vară în Franţa. Iată lista jucătorilor nominalizaţi:Masculin: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Torino), Frenkie De Jong (Olanda/Ajax/FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Olanda/Ajax/Juventus), Eden Hazard (Belgia/Chelsea/Real Madrid), Harry Kane (Anglia/Tottenham Hotspur), S. Mane (Senegal/Liverpool), Kylian Mbappe (Franţa/PSG), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool)Feminin: Lucy Bronze (Anglia/Olympique Lyon), Julie Ertz (USA, Chicago Red Stars), Caroline Graham Hansen (Norvegia/Wolfsburg/FC Barcelona), Ada Hegerberg (Norvegia/Olympique Lyon), Amandine Henry (Franţa/Olympique Lyon), Samantha Kerr (Australia/Chicago Red Stars/Perth Glory), Rose Lavelle (SUA/Washington Spirit), Vivianne Miedema (Olanda/Arsenal,), Alex Morgan (USA, Orlando Pride), Megan Rapinoe (SUA/Reign FC), Wendie Renard (Franţa/Olympique Lyon), Ellen White (Anglia/Birmingham City/Manchester City). Câştigătorii The Best vor fi cunoscuţi pe 23 septembrie, la o ceremonie ce se va desfăşura la Milano.