Hunedoara: Un bărbat a decedat şi alte patru persoane au fost rănite într-un accident la Orăştie

08:00

Luna august este a opta lună a anului în calendarul Gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore.Romanii au dat numele August acestei luni, în anul al 8-lea d.Hr., aducând astfel o onoare împăratul roman Augustus, iniţial numită Sextilis, deoarece a fost a şasea lună în vechiul calendar roman (cu 30 de zile). În calendarul iulian a fost luna a opta prin adăugarea lunilor ianuarie şi februarie.Grecii numeau luna august - Metageitnion.Date astrale exacteLuna august debutează pe 1 august cu faza lunară - Lună Nouă (din această zi, Luna începe să crească). Pe 30 august, se produce pentru a doua oră în cadrul aceleiaşi luni calendaristice (de obicei apare o singură dată) faza lunară de - Lună Nouă. Acest fenomen astronomic mai rar, este denumit Lună Neagră (denumită uneori în engleză "Dark Moon" - sau "Lilith", adică "Lună întunecată" sau "Lună neagră"). Anticii asociau termenul de Lună Neagră perioadei de Lună Nouă. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOFenomenul astronomic caracteristic lunii august este curentul de meteori Perseide cunoscut sub denumirea de "ploaie de stele" sau "stele căzătoare". Deşi activitatea sa începe în luna iulie (17) se întinde până spre sfârşitul lunii august (24), dar cel mai important este că faza maximă a curentului de meteori Perseide este în nopţile dintre 12/13 şi 13/14 august, potrivit www.astro-urseanu.ro.Soarele: la începutul lunii răsare la ora 06 h 02 m şi apune la ora 20 h 41 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 06 h 37 m şi apune la ora 19 h 55 m.La data de 23 august se face trecerea în semnul zodiacal Fecioară.Fazele Lunii: 1 august - Lună Nouă (din această zi, Luna începe să crească) 06 h 12 m; 07 august - Luna la Primul Pătrar 20 h 36 m; 15 august - Lună Plină (din această zi, Luna începe să descrească) 15 h 36 m; 23 august - Luna la Ultimul Pătrar 17 h 54 m; 30 august - Lună Nouă (din această zi, Luna începe să crească) 13 h 36 m potrivit Observatorului Astronomic 'Amiral Vasile Urseanu'.În tradiţia noastră populară, luna august se numeşte Măselar, Gustar, Secerar.Potrivit tradiţiei populare, la începutul lunii august începe perioada împerecherii urşilor, turmele de oi coboară de la munte, se sfinţesc grânele, seminţele, plantele de leac, se retează stupii şi se pregătesc de iarnă, se mănâncă turte calde şi se bea vin îndulcit cu miere.Calendarul creştin al lunii august este dominat de postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 şi 15 august (Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului) şi de Sărbătorile Schimbarea la Faţă a Domnului pe 6 august şi Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul pe 29 august (zi de post).Pe 6 august, de Probejenie, care reprezintă în Calendarul popular hotarul dintre anotimpurile vară şi toamnă, femeile adună şi usucă plante şi fructe de leac, oamenii încetează cu scăldatul în râuri, iar călătoriile trebuie amânate pentru că e pericol de rătăcire.În dimineaţa zilei de Sfânta Maria Mare, pe 15 august, femeile credincioase merg la biserică cu fructe şi bucate alese, pe care le vor sluji şi le vor da de pomană, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul ''Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român'' (2000). De asemenea, există, în această zi, superstiţia conform căreia dacă înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă.Între sărbătorile Sfânta Maria Mare (15 august) şi Sfânta Maria Mică (8 septembrie) este o perioadă favorabilă semănăturilor de toamnă, condiţiile de climă fiind optime pentru aceste activităţi.În luna august sărbătorim printre altele: Ziua tanchiştilor (1 august), Ziua internaţională a berii (2 august), Ziua minerului (6 august), Ziua internaţională a pisicii (8 august), Ziua internaţională a tineretului (12 august), Ziua internaţională a stângacilor (13 august), Ziua Marinei Române (15 august), Ziua mondială a fotografiei (19 august), Ziua medicinei militare (21 august), Ziua Limbii Române (31 august). AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Liviu Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru)