Locomotiva unui tren cu 39 de vagoane încărcate cu păcură a luat foc în mers, la Constanța

07:10

Actriţa Monica Ghiuţă a murit la vârsta de 79 de ani, pe care i-a împlinit în urmă cu două zile. Pe pagina de Facebook dedicate actorilor români au apărut mai multe mesaje emoționante. „Ne-a parasit si doamna MONICA GHIUTA. Ne pleaca artistii cu care am crescut. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!" anunță o pagină de […] Post-ul Actriţa Monica Ghiuţă a murit la 79 de ani apare prima dată în Libertatea.