WTA // Simona Halep a fost nominalizată la jucătoarea lunii iulie » Unde poate fi votată

Alin Simota, fostul patron de la Jiul Petroșani, a dezvăluit la GSP Live cum și-a prins mai mulți fotbaliști că jucau la pariuri pe meciurile propriei echipe, casa de pariuri fiind a soției unuia dintre ei.„Eu am avut probleme cu jucătorii când am ajuns la Jiul. Aveam un jucător care era în concubinaj cu cineva, care avea o casă de pariuri. Concubina avea casă de pariuri. Ulterior, concubina i-a devenit soție. Am aflat totul. ...