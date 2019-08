“Gheorghe Dincă te iubesc”. Singurul susținător al criminalului din Caracal, noi declarații controversate pe Youtube

07:50

Curs valutar 1 august 2019. Românii primesc o veste bună în prima zi a lunii. Moneda europeană înregistrează o ușoară scădere. Pe piața interbancară, la începutul acestei zile, 1 euro este cotat la 4,7258 lei față de 4,7305 lei, în timp ce 1 dolar a atins 4,2783 lei față de 4,2403 cât era ieri. Cursul […]