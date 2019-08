Andreea Bălan, semnal de alarmă: “Ce le învăț pe fetele mele: să sune la 112 în caz de pericol sau pe noi, părinții!?!”

10:00

Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, numai că anchetatorii nu au descoperit cadavrele, iar oamenii speră ca adolescentele să fie în viață, chiar dacă șansele sunt extrem de mici. Mama Luizei Melencu nu concepe ca fiica sa să fie moartă și își dorește o minune care