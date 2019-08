41 de notari publici au depus jurământul la Ministerul Justiţiei

15:40

Deputatul independent Nicuşor Dan a prezentat joi un sondaj conform căruia în cazul în care ar candida din partea alianţei USR-PLUS la Primăria Capitalei ar câştiga alegerile, cu un scor de 41%, fiind urmat de Gabriela Firea cu 31%.Sondajul a fost realizat de Psyho Global Consult în perioada 23 - 29 iulie, la nivelul Capitalei, pe un eşantion de 802 de persoane, prin telefon, cu o marjă de eroare de 3,4%.În ipoteza în care Nicuşor Dan ar avea susţinerea USR-PLUS, el ar beneficia de votul a 41% dintre cei chestionaţi, fiind urmat cu 31% de Gabriela Firea (susţinută de PSD+ALDE+Pro România) şi de Rareş Bogdan cu 28% (susţinut de PNL+PMP), indică sondajul.Întrebaţi cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei în cazul în care candidaţii nu ar fi asociaţi cu susţinerea vreunui partid: 29% dintre respondenţi au optat pentru Gabriela Firea, 28% pentru Nicuşor Dan, 22% pentru Rareş Bogdan, 12% pentru Vlad Voiculescu, 4% pentru Robert Turcescu, iar 5% pentru un alt candidat.La întrebarea cine ar trebui să fie candidatul USR-PLUS, în ipoteza în care aceasta ar avea un candidat unic pentru Primăria Capitalei: 30% au optat pentru Nicuşor Dan, 11% pentru Vlad Voiculescu, 1% pentru Ana Ciceală, 1% pentru Roxana Wring, în timp ce 57% au declarat că nu pot aprecia."În urmă cu câteva luni am anunţat public intenţia mea de a candida la Primăria Capitalei. Am spus că varianta cea mai bună pentru Opoziţie este varianta unui candidat unic şi mi-am exprimat speranţa că o să am susţinerea partidelor de Opoziţie USR, PLUS, PNL. (...) Convingerea mea este că USR, PLUS, PNL trebuie să aibă un candidat comun şi pentru că Gabriela Firea, după cum vedeţi, are încă o încredere foarte mare în rândul bucureştenilor şi o intenţie de vot consistentă. Şi pentru că Bucureştiul are nişte probleme foarte serioase care necesită o colaborare între primar şi Consiliul General, ar fi ideal pentru bucureşteni şi Bucureşti ca această colaborare să fie formalizată într-un protocol, cu mult înainte de alegerile locale, tocmai pentru ca toate chestiunile care ţin de problemele uriaşe ale Bucureştiului să fie trecute în acel protocol şi echipa care vine la conducere să înceapă din prima zi să lucreze. (...) Eu cred că echipa care începe să lucreze pentru Bucureşti trebuie să înceapă să lucreze din ianuarie 2020", a arătat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.Deputatul a menţionat că beneficiază de susţinere în rândul membrilor USR Bucureşti, dar nu a fost luată o decizie formală în acest sens. El a menţionat că a avut discuţii şi cu PNL, dar că până în momentul acesta nu s-a luat nicio decizie."În USR, conform statutului, pe care l-am scris în urmă cu nişte ani, decizia o ia conferinţa municipală, care reuneşte membrii din Bucureşti. Am început să am întâlniri cu membrii filialelor de sector. (...) Ce-am simţit: am o susţinere naturală la nivelul USR Bucureşti, dar bineînţeles nu a fost luată o decizie formală. Decizia formală, conform statutului este atributul acelei conferinţe municipale. (...) PLUS este într-o alianţă cu USR şi USR va lua o decizie ţinând cont şi de voinţa membrilor şi de voinţa susţinătorilor", a spus Nicuşor Dan.El a mai precizat că, potrivit sondajului, peste 60% dintre bucureştenii care votează USR, PLUS sau PNL doresc ca aceste trei partide să aibă un candidat unic.Dan a informat că va candida chiar şi în varianta în care nu va avea susţinerea unui partid."Noi am trăit cu toţii o experienţă nefericită în 2016, când nu s-a reuşit un acord pentru un candidat unic al dreptei, în condiţiile în care am avut votul într-un singur tur şi consecinţa am văzut-o cu toţii. Eu sunt convins că va exista înţelepciune pentru desemnarea unui candidat unic al Opoziţiei în această competiţie de peste 10 luni. Cred că aceasta este varianta cea mai probabilă în momentul acesta. În condiţiile în care nu se va ajunge la o astfel de înţelegere, ceea ce eu nu îmi doresc, da, voi candida", a spus el. AGERPRES/(A, AS - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)