Procedură controversată: Japonia a aprobat dezvoltarea organelor umane în corpul animalelor

15:20

„În urmă cu câteva luni am anunţat public intenţia mea de a candida la Primăria Capitalei. Am spus că varianta cea mai bună pentru opoziţie este varianta unui candidat unic şi mi-am exprimat speranţa că o să am susţinerea partidelor de opoziţie USR, PLUS, PNL. Azi vin în faţa dvs. şi vă prezint rezultatele unui sondaj de opinie pe care l-am comandat şi care confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni”, a declarat, miercuri, Nicuşor Dan. Potrivit sondajului prezentat de Nicuşor Dan, dacă dumi...