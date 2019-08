Poliţia poloneză l-a arestat pe liderul unei ample reţele de trafic de persoane

18:40

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătoarea Simona Halep nu are niciun contracandidat pentru rolul de portdrapel la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020."După părerea mea, şi o spun respectuos, nu există acum niciun competitor pentru acest rol (n.r. - de portdrapelul României) pentru Simona Halep. Atunci când va ieşi cu drapelul tricolor la Tokyo toată lumea va zice: "Asta e românca". Şi atunci am câştigat toţi. Problema e că suntem o ţară democratică şi se va alege portdrapelul democratic. Sau numeşte domnul Covaliu direct", a afirmat Ţiriac.La 15 iulie, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, şi-a dat acordul la evenimentul organizat la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă pentru primirea Simonei Halep, ca deţinătoarea trofeului de la Wimbledon 2019 să fie portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020."L-am rugat acest lucru pe preşedintele COSR acum câteva săptămâni sau luni (n.r. - dacă poate fi portdrapelul României). I-am spus că îmi doresc tare mult să se întâmple acest lucru. Mi-aş dori, dacă nu e prea mare presiunea, să ne şi spună dacă e de acord", spunea Halep la eveniment, întorcându-se spre preşedintele COSR. Mihai Covaliu a zâmbit atunci şi a încuviinţat de cap. "S-a înregistrat", a afirmat apoi Halep râzând.În conferinţa de presă de joi, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a fost întrebat dacă Simona Halep se va dedica vieţii de familie, având în vedere că se află într-o relaţie cu omul de afaceri Toni Iuruc, sau va continua tenisul de mare performanţă: "Sunt treburi personale. Şi e logic să rămână personale. Nu e logic ca o femeie să se mărite şi să aibe copii? Chit că este doamna Trump sau Simona Halep. Până la urmă a avut loc şi miracolul şi Serena Williams are copii. Şi ne-am bucurat toţi că are copii. Deci le vine rândul tuturor. Viaţa unui sportiv este extraordinar de scurtă. În tenis la 31-32 de ani eşti cam gata. Sunt şi excepţii ca Federer şi ceilalţi, care sunt extraordinar de competitivi".De asemenea, Ţiriac a fost chestionat dacă este pregătit de o eventuală nuntă a jucătoarei române: "Eu sunt pregătit pentru orice, la vârsta mea ce să mă mai pregătesc? Am fost pregătit şi sunt pregătit în fiecare moment. Dar să lăsăm nunţile astea. Nu sunt eu atât de monden ca să fabric şi nunţi acum".Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a semnat, joi, un protocol de colaborare cu edilul Sectorului 1, Daniel Tudorache, prin care Primăria va asigura finanţarea pentru reconstrucţia clubului de tenis Doherty din Bucureşti, aflat de mai mulţi ani în paragină. AGERPRES (AS-editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)