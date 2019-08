Lukasz Gikiewicz a fost prezentat la FCSB » Petrolul l-a chemat în probe, Gigi Becali l-a transferat direct: „Îi dădeam 3000 de euro”

18:10

Posturile Look Plus și Look Sport au anunțat azi oficial achiziționarea drepturilor de difuzare a Ligue 1, printr-un comunicat al companiei care le deține, Clever Media Network.Noul sezon din Franța va debuta vineri, 9 august, de la ora 21.45 cu derby-ul AS Monaco – Olympique Lyon. Meciul va fi transmis în direct de Look Plus, iar Ciprian Tătărușanu ar putea debuta în poarta lui OL. ...