Europarlamentarii Alianţei USR-PLUS solicită Comisiei Europene un audit de urgenţă pentru sistemul 112

21:50

„Nu mi-am pierdut încrederea, cred că este în viaţă, abia aştept să o văd. Sper să dea un rezultat (căutarea, n.r.). Nu ne-am îndoit niciodată, noi credem că este vie”, a spus Ioan Măceşanu, tatăl Alexandrei, la Antena3. Acesta a relatat cum a aflat că fata a dispărut: „Când am venit acasă, soţia mi-a spus că o suna de la 2-3 şi nu răspunde la telefon. I-am spus: „Ai răbdare, să sunăm la prietene”. Am întrebat, nimeni nu ştia. Apoi ne-am dat seama: e ceva. Telefonul era închis. Am întrebat, am s...