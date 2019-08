Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 2 august 2019. Mercur iese din retrogradare în zodia Rac

14:10

Paul Mieilă, cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dincă, povesteşte că în ziua în care Alexandra a fost răpită, în zona casei unde locuieşte acesta era o înmormântare. Atunci ar fi adus-o pe fetiţa de 15 ani acasă. „A băgat urgent maşina în curte, era foarte grăbit, nu agitat”. Paul Mieilă este de aceeaşi […] The post Gheorghe Dincă, “turnat” de cel mai bun prieten din Caracal: “La 10.30 a băgat-o pe Alexandra în casă. A trecut pe lângă mine şi..” appeared first on Cancan.ro.