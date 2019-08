Mesaj din partea tatălui Alexandrei pentru monstrul care i-a răpit fată: „Să ardă în iad dacă a făcut așa ceva”

17:50

Celebrul regizor mexican Guillermo del Toro va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood. Evenimentul va avea loc în data de 6 august. Cineastul mexican este a 2.669-a celebritate care primeşte o stea pe Walk of Fame. La eveniment sunt invitaţi regizorul american J. J. Abrams şi cantautoarea Lana Del Rey, potrivit contactmusic.net,