Beijingul "nu are nevoie de sfaturi" în dosarul protestelor din Hong Kong (Trump)

19:40

Quentin Tarantino încă se mai gândeşte care va fi cel de-al zecelea film al său, posibil ultimul, regizorul american oscilând între mai multe variante, printre care ''Star Trek' şi a treia parte din ''Kill Bill'', relatează joi DPA.La sosirea în Berlin, pentru promovarea noului său film ''Once Upon a Time... in Hollywood'', Tarantino, în vârstă de 56 de ani, a declarat jurnaliştilor: ''Acum nu sunt sigur care va fi cel de-al zecelea. Ar putea fi 'Star Trek'. E un scenariu destul de bun''.Însă, se pare că regizorul american îşi menţine planul de a regiza zece filme. Foto: (c) Joel C Ryan / APTarantino a declarat că a purtat discuţii cu Uma Thurman pentru varianta ''Kill Bill 3''. ''Eu şi Uma am discutat... Întotdeauna m-am gândit la Kill Bill 3'', a spus el adăugând că ea a fost ''foarte interesată''.''Sau s-ar putea să nu fie niciunul dintre cele două'', a adăugat apoi regizorul.Tarantino a ajuns în capitala Germaniei cu Brad Pitt, Leonardo DiCaprio şi Margot Robbie pentru a promova cea mai recentă producţie a sa. Filmul "Once Upon a Time... in Hollywood" propune o întoarcere în timp până la sfârşitul aşa-numitei Perioade de Aur de la Hollywood, în Los Angeles-ul anului 1969, când un actor de mâna a doua, care a primit roluri în producţii de televiziune şi prietenul său, un cascador, încearcă încă să dea lovitura la Hollywood.Limita autoimpusă de zece filme se referă la un comentariu pe care regizorul l-a făcut în luna august a anului trecut la Cinemateca din Ierusalim după vizionarea ''Pulp Fiction''. ''Intenţionez să mă opresc la zece'', a spus Tarantino la acea vreme.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)