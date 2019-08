Tenis: Bogdan Apostol, singurul român calificat în sferturile turneului ITF de la Chitila

00:20

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat, joi seara, că era prea mult ca formaţia sa să piardă la masa verde meciul cu Honved Budapesta din turul 2 preliminar al Europa League, după ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribune, precizând că fanii olteni sunt "mai vulcanici", dar în acelaşi timp "destul de cuminţi"."Mi se părea prea mult să pierdem la masa verde pentru ce s-a întâmplat acolo. Sunt ei mai vulcanici, dar suporterii noştri mi se par destul de cuminţi. Să sperăm că nu vom avea terenul suspendat şi că AEK Atena (n.r. - adversara din turul 3 preliminar al Europa League) va veni pe "vulcanul" de pe "Ion Oblemenco". Aşteptăm toţi meciul cu AEK Atena", a afirmat Papură la postul Digi Sport.Tehnicianul a menţionat că formaţia sa a meritat calificarea în turul 3 preliminar al Europa League. "Eu mă bucur pentru fiecare victorie, numai că în seara asta consider că puteam închide meciul mult mai devreme. Am jucat împotriva unei echipe care în ambele manşe s-a rezumat la a se apăra şi atât. Au fost greu de desfăcut pentru că s-au apărat supranumeric şi nu am avut şansa să înscriem. Am câştigat la loviturile de la 11 metri şi chiar era păcat ca o astfel de echipă să meargă mai departe. Azi toţi jucătorii au făcut un meci bun, chiar dacă Mirko Pigliacelli a fost în prim plan (n.r. - a apărat 3 lovituri de departajare). Trebuie să îi felicităm pe toţi jucătorii. Am jucat acum 4 zile un meci greu, cu o echipă mult mai bună decât Honved. Iar azi am jucat 120 de minute timp în care ne-am presat adversarii. Cred că fizic am stat foarte bine. Avem cel mai bun preparator fizic din ţară pentru că jucăm din 3 în 3 zile şi rezistăm. Iar asta e un lucru bun", a precizat Papură.Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, joi seara, după ce a învins-o pe Honved Budapesta cu scorul de 3-1, la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 0-0, după 120 de minute, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.Meciul a fost întrerupt în finalul reprizei a doua de prelungiri când au izbucnit incidente între jucătorii celor două echipe, iar o petardă a explodat în apropierea arbitrului Arnold Hunter, care a căzut la pământ ţinându-se de cap, fiind lovit şi de un obiect. Medicii au intervenit imediat, pe teren intrând şi ambulanţa.Deşi iniţial părea că Arnold Hunter va fi transportat la spital, acesta şi-a revenit după aproximativ 6 minute. El s-a ridicat şi a discutat mai multe minute cu asistenţii, cu al patrulea oficial şi cu observatorii UEFA, apoi a acordat două cartonaşe galbene lui Bence Batik şi Carlos Fortes.Meciul a fost reluat după o întrerupere de circa 32 de minute de către arbitrul de rezervă Jamie Robert Robinson, care l-a înlocuit pe Hunter. După câteva secunde, Robinson a fluierat finalul partidei, iar apoi s-a continuat cu loviturile de departajare.AGERPRES (AS, V-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)