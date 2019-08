U CRAIOVA - HONVED // Honved, comunicat după incidentele de la meciul contra Craiovei: „Meciul trebuia încheiat! Jucătorii și arbitrul au fost în pericol, dar am fost de acord să continue”

00:00

Bogdan Andone (44 de ani) și-a anunțat demisia în cadrul conferinței de presă de după returul cu Alashkert.„Nu am vrut să las înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci extrem de important pentru toată lumea. Am încercat să îi mențin focusați. Nu mi-e teamă de demitere, pentru că știam că voi demisiona. Meciul de astăzi nu avea nicio relevanță. Am stat doar pentru băieți, pentru că un meci de Europa League era capital. ...