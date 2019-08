Dani Mocanu, despre crimele din Caracal: ”Dacă eram o țară de curajoși nu mai făceați voi atâtea…”

23:40

A "pupat" Europa League la doar 18 ani și a dat chiar o bară, cu Milsami, când FCSB a învins cu 2-1 și apoi s-a calificat. Robert Ion este puștiul căruia Dumnezeu i-a pus mâna în cap într-o zi de 1 august, 2017. Semna cu echipa lui Gigi Becali… Visul multor fotbaliști chiar consacrați. Deocamdată, […]