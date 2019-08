O navă a unei ONG spaniole salvează încă 68 de migranţi şi caută port pentru a debarca 123 de persoane

11:30

Sculptorul Frédéric Auguste Bartholdi s-a născut la 2 august 1834 în oraşul Colmar, regiunea Alsacia, Franţa. A urmat liceul Louis-le-Grand din Paris şi apoi a studiat arhitectura la École nationale supérieure des Beaux-Arts (Şcoala naţională de Arte Frumoase), potrivit www.famousbirthdays.com.În 1865 a avut, împreună cu alţi câţiva artişti, ideea unui monument închinat alianţei franco-americane din 1778, care s-a materializat în proiectarea şi realizarea Statuii Libertăţii, utilizând fonduri franceze şi americane. La 28 octombrie 1886, a avut loc inaugurarea oficială a Statuii Libertăţii pe Liberty Island din New York. Lucrarea monumentală situată pe Liberty Island, în vecinătatea Ellis Island, a fost dăruită Statelor Unite ale Americii de către statul francez, la 4 iulie 1884, ca semn de prietenie între cele două naţiuni, dar şi cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea Independenţei celor 13 colonii engleze. Până în 1956, Liberty Island era cunoscută sub numele de Bedloes Island.Ideea unui monument dedicat Statelor Unite a fost avansată de politicianul francez Edouard de Laboulaye, cunoscut, ulterior, sub numele de "Tatăl Statuii Libertăţii", notează site-ul www.libertyellisfoundation.org. Construcţia statuii, care se numea ''Liberté éclairant le monde'' - ''Libertatea luminează lumea'', a început în Franţa, în 1875, şi a fost realizată de sculptorul Frédéric Auguste Bartholdi. Inginerul structurii a fost Gustave Eiffel, iar metoda de fabricare a fost procesul de matriţare. Monumentul este construit din plăci subţiri de cupru, bătute în forme de lemn, acestea fiind montate pe un schelet de oţel. Statuia a fost finalizată la Paris, în iunie 1884.La începutul anului 1885, statuia a fost demontată în 350 de bucăţi şi îmbarcată cu destinaţia Statele Unite. Sosirea sa a fost primită în sunet de fanfară. Statuia a fost depozitată până în momentul în care piedestalul a fost gata. Construcţia piedestalului din beton îmbrăcat în granit, conceput de Richard Morris Hunt, a fost încheiată în 1886. La 28 octombrie 1886, ''Lady Liberty'', cum îi mai spun americanii, a fost inaugurată.Statuia reprezentând personificarea feminină a libertăţii stă cu un picior pe lanţul rupt al sclaviei. Aceasta are o torţă în mâna dreaptă şi o tăbliţă în stânga. Tăbliţa are scris pe ea "JULY IV MDCCLXXVI" - 4 iulie 1776, data la care a fost semnată Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii. În mâna dreaptă, statuia are o făclie aurită, iar pe capul acesteia se află o coroană împodobită cu şapte fascicole de lumină şi 25 de ferestre. La 15 octombrie 1924, Statuia Libertăţii a fost desemnată monument naţional, iar din 1984 se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO.Deşi nu la fel de faimoasă, o altă lucrare importantă a artistului a fost "Leul din Belfort" (1871-1880), gravat în gresie roşie extrasă dintr-un deal de lângă oraşul Belfort din estul Franţei.Bartholdi a murit la 4 octombrie 1904. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: www.famousbirthdays.com