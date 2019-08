Un bărbat din Valea Oltului a atacat în plină stradă o mamă și pe fetița acesteia

09:30

Au apărut noi informații referitoare la Gheorghe Dincă și la ziua în care Alexandra Măceșanu a sunat, disperată, la numărul de urgență 112. Atunci când adolescenta a cerut ajutor polițiștilor, așteptând – zadarnic – să fie salvată, răpitorul ei plecase de acasă și ajunsese până la Craiova. Camerele de supraveghere l-au surprins pe Gheorghe Dincă, […]