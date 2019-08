PNL, despre amnistia fiscală: Coaliția PSD-ALDE îi scapă pe cei care nu respectă legea; este obișnuită să guverneze în favoarea infractorilor

13:40

Celebrul fotomodel Claudia Schiffer a pozat goală pentru ediția italiană a revistei Vogue din luna august. Are 48 de ani, dar nu-și arată nici pe departe vârsta. Claudia Schiffer a pozat goală pemntru revista Vogue Italia, aniversând astfel 25 de ani de la prima sa apariție în publicația respectivă. View this post on Instagram SHE […] Post-ul Claudia Schiffer a pozat goală la 48 de ani apare prima dată în Libertatea.