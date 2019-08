Mesajul transmis de Alexandru Cumpănașu după ce s-a aflat că ADN-ul din oasele găsite în casa lui Dincă este al nepoatei sale

14:30

Medicii legiști au anunțat, astăzi, că oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă sunt de natură umană și ar aparține unei fete cu vârstă cuprinsă între 12-17 ani. Expertiza antropologică pe fragmentele osoase ridicate din casa din Caracal, unde Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe cele două tinere, a fost finalizată. Se pare că ele […] The post E oficial! Legiștii IML au aflat cui aparțin oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă appeared first on Cancan.ro.