DINAMO - CLINCENI 4-2 // Cătălin Straton i-a dat un sfat sincer lui Eugen Neagoe: „Nu știu de ce vrea înapoi la fotbal” + Dedică victoria lui Cornel Dinu și Marin Hîldan

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astăzi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup, competiție organizată anul acesta la Toronto.„Este tot o suprafață rapidă, n-o sa fie atât de dificil să mă adaptez. Mai dificil e s-o iei de la capăt după un succes atât de mare. Dar m-am odihnit destul de bine, am fost și în vacanță, mă simt bine și sunt încrezătoare.Nu vreau să vorbesc despre șansele mele la US Open. ...