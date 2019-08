Venezuela: Nicolas Maduro "repudiază" ameninţarea preşedintelui Trump privind o posibilă blocadă asupra ţării sale

20:10

Festivalul "Strada Armenească", ajuns la ediţia a VI-a, a început vineri cu un spectacol de dansuri oferit de Ansamblul Vardavar Miko&Crew.Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, deputatul Varujan Pambuccian, a menţionat că ediţia din acest an începe la exact 100 de ani de când a fost înfiinţată Uniunea Armenilor din România."Acum o sută de ani, fix acum o sută de ani, avea loc primul Congres al Uniunii Armenilor din România, care îşi alegea primul preşedinte. Exact acum 100 de ani, pe 2 august 1919. Uniunea Armenilor a fost înfiinţată atunci pentru că statul român avea nevoie de o entitate care să reprezinte entitatea armeană laică, pentru că se hotărâse să primească refugiaţii armeni scăpaţi din genocidul din Imperiul Otoman. Aşa se face că aici aveţi în faţa dumneavoastră pe doi dintre urmaşii armenilor de atunci şi iată că începem festivalul la 100 de ani de când Uniunea noastră există", a spus Pambuccian.La rândul său, deputatul Varujan Vosganian a amintit că, în urmă cu 400 de ani, armenii au trebuit să aleagă un loc unde să se stabilească, locul ales fiind în acea perioadă la marginea oraşului."Pe locul ăsta, când au venit armenii, pe la 1600, era marginea oraşului şi ei au avut de ales între a lua un loc strâmt în oraşul care se întindea pe Dâmboviţa sau un loc la margine care să fie ceva mai larg. Astfel, iată, ei au ales bine, probabil că s-au gândit că peste 400 de ani aici va fi centrul oraşului şi acest centru armenesc care cuprinde biserica, episcopia, parohia, muzeul, casa de cultură, sediul uniunii, şcoala, tipografia, casa de cultură de aici şi sediul ziarelor, va fi cel mai larg centru armenesc din Europa şi iată că 'Strada Armenească' intră pe lista marilor festivaluri din România. Odată cu această ediţie, Festivalul 'Strada Armenească' intră pe lista scurtă a marilor evenimente culturale din România şi vă mulţumesc că sunteţi martorii acestui eveniment", a afirmat Vosganian.Participanţii la festival au putut viziona şi un fashion show oferit de Teryan Center. "Centrul Cultural Teryan se ocupă de restaurări de veşminte populare armene şi are o colecţie care pleacă de pe vremea Imperiului Armean al lui Tigran cel Mare, de la 140 înainte de Hristos, până în zilele noastre. Eu nu ştiu dacă vin cu toată colecţia, ar fi imposibil să o arate în timpul pe care îl avem, dar veţi vedea o parte însemnată din colecţia asta. În prima zi vor fi prezentate o parte dintre costumele tradiţionale, dar şi o parte cu costume tradiţionale puţin mai modernizate. Mai mult de atât, Teryan o să facă şi două demonstraţii legate de felul în care se realizează cusătura pe costumele tradiţionale şi modul în care se imprimă costumele populare armeneşti", a precizat Varujan Pambuccian.Centrul Cultural Teryan din Armenia va organiza în cadrul festivalului două ateliere - unul de broderie de mână şi un altul de xilogravură pe textile, ambele tradiţii armeneşti.O altă atracţie a festivalului o reprezintă Atelierul de caligrafie, în cadrul căruia publicul va face cunoştinţă cu alfabetul armean şi cu caracterele sale unice. Ca un element de noutate faţă de anii precedenţi, la Atelierul de caligrafie, vizitatorii se vor putea întâlni şi cu membrii comunităţilor evreieşti şi greceşti care îşi vor prezenta la rândul lor alfabetul. La final, fiecare participant va putea lua acasă un suvenir înscris cu numele său.De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să asiste la o demonstraţie inedită: Bogdan Hovhannisyan, sculptor profesionist originar din Vanadzor (Armenia), va împărtăşi vizitatorilor Festivalului "Strada Armenească" tradiţia Hacikarurilor - sculptura crucilor în piatră."În curtea bisericii o să vedeţi ceea ce numim noi un Hacikar. Un Hacikar este o cruce dăltuită în piatră care n-are nicio legătură cu ideea de mormânt, are legătură, dimpotrivă, cu ideea de înviere, pentru că primul Hacikar a fost dăltuit în jurul anului 970 când armenii au ieşit din zona de asuprire arabă şi au reuşit să-şi reîntregească regatul şi de atunci Armenia s-a împânzit şi lumea s-a împânzit de asemenea Hacikaruri, ca semn de victorie", a explicat Pambuccian.În cele trei zile de festival pe Scena Mare vor urca trupe şi solişti cunoscuţi publicului bucureştean: The Motans (3 august), Moonlight Breakfast (4 august) şi Valeria Stoica (3 august), ansambluri şi trupe din comunităţile armeneşti (Karin Folk Dance and Song Group, Miko & Crew, Ansamblul Vartavar, Ansamblul Hayakaghak), evreieşti (Bucharest Klezmer Band, Trupa Haverim, Trupa Hora, Corul Hazamir), romă (Mahala Rai Band, Taraful Fraţii Cocoş), grecească (Ansamblul Kymata, Ansamblul Asteria, Antonia Cojocaru (The Greek Diamond), Acropolis Band) şi, pentru al doilea an consecutiv, italiană (soprana Irina Moşu-Velciu şi pianistul Roman Manoleanu).Catedrala Armeană găzduieşte şi un concert de muzică religioasă, susţinut de soprana Armine Khachatryan, dedicat aniversării a 150 de ani de la naşterea arhimandritului Komitas (marele compozitor, muzicolog, etnolog, pedagog armean), care include şi melodii ale maestrului. Pe tot parcursul festivalului, vizitatorii vor putea admira şi expoziţia dedicată Centenarului Uniunii Armenilor din România şi o expoziţie de artă care are ca scop familiarizarea publicului cu unele dintre cele mai importante lucrări ale artiştilor armeni din toate timpurile.Din festival nu vor lipsi spectacole de teatru: "Prinţul cel obraznic şi bătrânul înţelept", după o poveste de Anton Pann, scenariul şi regia Sorin Sandu şi "Mangipe Prandemasque/Cerere în căsătorie", o comedie realizată după piesa omonimă a lui A.P. Cehov, într-o montare originală.Pentru cei mai mici vizitatori, echipa Mini ArtShow va prezenta piesa de teatru pentru copii "Scufiţa Roşie", spectacolul interactiv "Gheaţo-explozii" şi atelierele creative "Fantezii din Hârtie" şi "Figurine din ipsos". Pe 4 august va avea loc şi faimoasa bătaie cu apă, sărbătoarea intitulată "Vartavar la armeni".Evenimentul este organizat de Uniunea Armenilor din România.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES/(A, AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)