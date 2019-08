21:10

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat încrezător vineri în ceea ce priveşte intenţiile liderului nord-coreean Kim Jong-Un în pofida unui al treilea test cu rachetă efectuat în opt zile de Phenian, relatează AFP.''Liderul Kim nu vrea să mă dezamăgească, Coreea de Nord are mult de câştigat'', a scris Donald Trump pe Twitter, afirmând că aceste teste militare nu sunt o încălcare a declaraţiei semnate de el şi liderul nord-coreean la Singapore în cursul summitului din iunie 2018.''Nu au mai existat discuţii privind rachetele cu rază scurtă de acţiune de când am dat mâna'', a adăugat el.Aceste tiruri ar putea, pe de altă parte, să constituie o încălcare a rezoluţiilor ONU, a scris preşedintele american. Coreea de Nord are interdicţie de lansare a rachetelor balistice în conformitate cu rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.Membrii europeni ai Consiliului de Securitate al ONU au condamnat joi această serie recentă de teste cu rachete. Liderul de la Casa Albă a spus deja joi că nu vede ''nicio problemă'' în aceste tiruri cu rachete cu rază scurtă de acţiune.''Aş putea greşi, dar cred că preşedintele Kim are o viziune frumoasă şi măreaţă despre ţara sa şi numai Statele Unite, cu mine în calitate de preşedinte, pot face din această viziune o realitate'', a declarat Trump vineri.Phenianul şi Washingtonul sunt implicate de mai bine de un an într-un proces diplomatic pentru a rezolva problema programelor nuclear şi balistic deţinute de Coreea de Nord. Donald Trump şi Kim Jong Un s-au întâlnit de trei ori, ultima dată în iunie, în Zona demilitarizată care împarte Peninsula Coreeană, unde ei au convenit să reia negocierile.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Adrian Dãdârlat)