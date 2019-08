Razvan Botezatu, reacție dură după ce Bianca Dragușanu s-a căsătorit cu Alex Bodi: “Am ramas șocat și…”

16:40

Familia uneia dintre fetele dispărute în Caracal a făcut o cerere de ultima oră către anchetatori. Rudele Luizei vor să verifice ipoteza că rămășițele ei umane au fost date la câini, după ce li s-a conturat tot mai mult această suspiciune. Familia Luizei cere analize pentru excrementele câinilor deținuți de Gheorghe Dincă, cu scopul de […] The post Ipoteză de ultima oră! Trupurile fetelor dispărute în Caracal, date la câini appeared first on Cancan.ro.