Poliţiştii care au intervenit în cazul Caracal au fost audiaţi de procurorii Secţiei de anchetă

Mama fetei de 15 ani din Câmpulung, judeţul Argeş, a mers, sâmbătă, în Caracal, în faţa casei lui Gheorghe Dincă, pentru a face cunoscut cazul dispariţiei fetei ei, Daria, care, în ultimul an a fost plecată de şapte ori de acasă, racolată de un grup de persoane. Femeia reclamă că fata a fost pusă să se prostitueze şi primea droguri, dar nu a fost căutată de oamenii legii. „Pe 30 mai a plecat de acasă. Pe 31 am spus de dispariţie. Timp de 12 zile nu am primit niciun rezultat. Mergeam dimineaţă, s...