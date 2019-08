A murit Marcel Toader! Ultimele imagini cu el în viață sunt cutremurătoare

11:40

Decizie de ULTIMĂ ORĂ. Osemintele Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani ucisă în casa groazei din Caracal – Olt, vor fi predate familiei şi luni va avea loc înmormântarea. În această dimineaţă, familia fetei a rugat nişte localnici să sape groapa în cimitirul din Dobrosloveni, acolo unde vor fi îngropate osemintele fetei. Procurorii vor da […]