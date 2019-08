SMURD, prima reacție după ce Marcel Toader a murit! Cum l-au găsit

12:40

Pentru sâmbătă și duminică am pregătit Biletul Week-end-ului. În urma unei selecții atent făcute, am ales șase selecții din fotbal a căror cotă totală este de 7.52. Vom miza pe dueluri din Liga 1, din Germania, unde avem Supercupa, dar și din prima ligă din Olanda și dueluri din ligile inferioare din Anglia. În Liga […] The post Biletul Week-end-ului are cota 7.52! appeared first on Cancan.ro.