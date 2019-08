Gigi Becali pregătește marea surpriză la FCSB: „Aștept răspuns de la Gică Hagi!” + de ce a renunțat la Devis Mangia

19:30

Celtic, victorie zdrobitoare înainte de confruntarea tur cu CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor, 7-0 cu St. Johnstone. Ryan Christie, 24 de ani, are un picior stâng de mare calitate. Trei goluri într-un start fantastic.Prima manșă din turul III preliminar al Ligii Campionilor dintre CFR și Celtic va avea loc miercuri, de ora 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de TV DigiSport și Look Plus. ...