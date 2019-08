Cazul de la Caracal/DIICOT: Cercetarea la faţa locului a vizat în special fixarea prezenţei Luizei Melencu la domiciliul inculpatului

17:30

Aproximativ 750.000 de oameni au asistat vineri la un concert al formaţiei Prophets of Rage din cadrul Festivalului Pol'and'Rock, eveniment care se încheie sâmbătă seara la Kostrzyn nad Odra, transmite DPA."Am cântat în faţa a 750.000 de oameni la @PolAndRockFest. Mulţumim Polonia pentru un start extraordinar al turneului 2019 Prophets of Rage", a fost mesajul postat vineri noaptea pe contul de Twitter al formaţiei, după încheierea concertului. Just rocked 750k people at @PolAndRockFest. Thank you Poland for a great start to the 2019 Prophets of Rage Tour! pic.twitter.com/KwKgTK12Mn— Prophets of Rage (@prophetsofrage) August 2, 2019 Pol'and'Rock Festival este cel mai mare festival în aer liber din Polonia şi cel mai mare eveniment muzical gratuit din Europa. Anul acesta s-a desfăşurat cea de-a 25-a ediţie.Sâmbătă, în ultima zi a festivalului, pe scenă urcă artişti polonezi şi internaţionali, printre care Decapitated, Agnieszka Chylinska, Skunk Anansie, Kult sau Crystal Fighters.Pe lângă concerte, în perimetrul festivalului au fost organizate diferite evenimente şi ateliere. Anul acesta publicul s-a putut întâlni cu regizorul Wojciech Smazowski şi cu scriitoarea Olga Tokarczuk, dar şi cu judecătorul Igor Tuleya care le-a împărtăşit celor interesaţi principii juridice legate de crimă şi pedeapsă.Participanţii au putut dona şi sânge. Până sâmbătă la prânz s-au strâns aproximativ 620 de litri, conform organizatorilor.Mulţi dintre participanţi au preferat băile de noroi, băi devenite tradiţionale pe perioada festivalului.Din păcate, ediţia de anul acesta a fost marcată de două evenimente tragice. Doi bărbaţi, cu vârsta de 54 şi respectiv 35 de ani au murit. Autorităţile nu au oferit detalii despre cauzele acestor decese, dar poliţia a exclus ipoteza unor crime.