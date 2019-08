Prințesica de la Tărtășești l-a ”reintegrat social” la NUBA pe soțul musculos!

17:00

Mama și bunicul Luizei, a doua fată dispărută din Olt, au transmis o solicitare procurorului șef DIICOT Felix Bănilă în care cer să fie informați, să se facă o reconstituire privind incinerarea și să fie chemat un medic legist. În cererea depusă la DIICOT, mama și bunicul Luizei solicită: – procurorii să precizeze cât mai […]