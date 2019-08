Siria: Soţia preşedintelui sirian anunţă că a învins cancerul

02:00

Preşedintele american Donald Trump a calificat sâmbătă drept "groaznic" atacul armat dintr-o zonă comercială a oraşului El Paso din statul Texas, menţionând că acesta s-a soldat cu "multe victime", transmite AFP."Groaznice împuşcături în El Paso. Informaţiile sunt foarte proaste, este vorba de mai mulţi morţi", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă. "Am vorbit cu guvernatorul" Texasului Gregg Abbott pentru "a-i acorda sprijinul guvernului federal", a adăugat Trump.Conform informaţiilor vehiculate în presa americană care citează autorităţile locale, cel puţin 15 persoane au fost ucise în atacul armat care a avut loc în prima parte a zilei de sâmbătă într-o zonă comercială din El Paso, în apropiere de supermarketul Walmart.Bilanţul nu este definitiv, dar sunt "probabil între 15 şi 20 de morţi", a declarat pentru CBS adjunctul procurorului din Texas. Postul de televiziune local KTSM9, care a citat surse din cadrul poliţiei, a informat că ar fi vorba de 18 morţi şi de multe persoane rănite.În timp ce primarul localităţii, Dee Margo, a vorbit de arestarea a 3 suspecţi, poliţia a anunţat, într-o scurtă declaraţie de presă, arestarea unui suspect. "Este vorba de un bărbat alb, având în jur de 20 de ani", a declarat Robert Gomez, purtător de cuvânt al poliţiei din El Paso.O femeie aflată la cumpărături a declarat pentru Fox News că, în timp ce îşi căuta un loc de parcare, a auzit "ca şi cum ar fi fost focuri de artificii"."Mă îndreptam spre ieşire" a declarat martora."Am văzut un bărbat cu un tricou negru şi pantaloni de camuflaj care avea ceva ce semăna cu o puşcă. A îndreptat-o în direcţia oamenilor şi a tras în ei direct. Am văzut cum am căzut trei sau patru" persoane.Un alt martor a povestit cum a ajutat mai multe persoane rănite în parcare. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * UPDATE SUA: Focuri de armă într-un supermarket din Texas; poliţia vorbeşte de "mai mulţi atacatori"