Brexit: Londra îndeamnă Uniunea Europeană să ţină cont de noua configuraţie a Parlamentului European

Guvernul premierului britanic Boris Johnson a cerut sâmbătă conducerii Uniunii Europene să accepte o renegociere a acordului privind Brexitul, deoarece "realităţile politice s-au schimbat" după alegerile din luna mai care au modificat configuraţia Parlamentului european, informează duminică AFP."Realităţile politice s-au schimbat" comparativ cu noiembrie 2018, când un acord asupra Brexitului a fost semnat de fostul premier Theresa May şi UE, scrie ministrul britanic pentru Brexit Steve Barclay într-un articol apărut în publicaţia Mail on Sunday."De la convenirea acordului, s-au reînnoit 61% din deputaţii europeni din toate ţările UE. O schimbare atât de profundă ilustrează necesitatea unei schimbări de abordare", a motivat oficialul britanic.Michel Barnier, comisarul european care a condus negocierile acordului, "trebuie să-i îndemne pe liderii europeni să examineze acest aspect dacă îşi doresc, la rândul lor, un acord care să îi permită să negocieze astfel încât să găsească un numitor comun cu Regatul Unit. În caz contrar, nu va fi niciun acord", a estimat Barclay.Boris Johnson, care a preluat la sfârşitul lunii iulie funcţia de premier, a dat asigurări că doreşte ca Marea Britanie să părăsească UE cu acord, dar a respins termenii tratatului încheiat în 2018 şi a avertizat că Londra va părăsi Uniunea pe 31 octombrie, cu sau fără acord.De cealaltă parte, Bruxelles-ul susţine că va refuza să renegocieze tratatul convenit la capătul a 17 luni de discuţii dificile.AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.dailymail.co.uk

