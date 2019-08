Gabriela Cristea NU merge la inmormantarea lui Marcel Toader. A revenit cu noi declaratii: “Eu am…”

17:10

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, a prezentat un martor-cheie în cazul crimelor de la Caracal. Bărbatul susţine că în casa lui Dincă au avut loc numeroase urgii, unde Luiza ar fi fost batjocorită și vinovaţi pentru dispariţia fetelor sunt alte persoane, Gheorghe Dincă fiind doar un pion al unei întregi reţele de trafic de minore. […] The post Martor: Casa Groazei din Caracal era bordel! Luiza ar fi fost batjocorită de cel puțin 12 bărbați appeared first on Cancan.ro.