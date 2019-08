Ea a fost ultima iubită a lui Marcel Toader! A înlocuit-o pe Maria Constantin! IMAGINI EXCLUSIVE

17:30

Scene impresionante au avut loc la poarta casei lui Gheorghe Dincă, unde au ajuns mama și bunicii Luizei. Aceștia au încercat să ajungă la bărbatul care a spus că le-a ucis pe pe cele două fete. Mama și bunicii Luizei au ajuns la locuința lui Gheorghe Dincă, unde se fac cercetări în prezența bărbatului care […]