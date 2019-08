Aici a murit Marcel Toader! Cui îi aparține vila și cu ce mașină a venit ieri! FOTO

18:40

Cunoscutul om de afaceri, Marcel Toader a încetat din viață! Bărbatul de 56 de ani a suferit un infarct. Marcel Toader a fost un bărbat mereu cu zâmbetul pe buze, iar pe pagina sa de Facebook ținea întotdeauna legătura cu fanii săi. “Acum 30 de ani gândeam asa ; Astăzi e ziua de mâine pe […] The post A murit Marcel Toader! Ultimele imagini cu el în viață sunt cutremurătoare appeared first on Cancan.ro.