Florin Pavel, un jucător român de cricket, care practică acest sport de 8 ani, face furori printre specialiştii acestui sport, dar şi în mass-media internaţională. „Nu ştiu dacă aruncarea mea e frumoasă, dar iubesc cricketu”, spune Florin, care a jucat cu Cricket Club Cluj la ultimul turneu nerefăcut complet după o fractură la un picior.Ladies and gentlemen ... welcome to the #EuropeanCricketLeague pic.twitter. ...